طقس الإثنين 15 أبريل يعود بالبلاد لأجواء شتوية وأمطار بالسواحل قد تمتد للقاهرة

يتوقع الخبراء انخفاضا جديدا في درجات الحرارة غدا الإثنين 15 أبريل، على كافة أنحاء البلاد، لتواصل الحرارة الانخفاض الذي بدأته اليوم ، حيث انخفضت الحرارة اليوم بقيم وصلت إلى ست درجات، وقد كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد طقس غدا الإثنين انخفاضا آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء وأنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ولطيفا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد غدا فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتكون متوسطة وقد تصل خفيفة إلى القاهرة.

رياح واضطراب للملاحة البحرية

كما كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا لفرص نشاط الرياح على كافة الأنحاء وتكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وقد نصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس أثناء الليل بسبب برودة الطقس ليلا.

أما عن طقس اليوم الأحد، يتوقع خبراء الأرصاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل لـ 6 درجات، على شمال البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية ومعتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد بينما يكون حارا على جنوب الصعيد نهارا ويميل الطقس للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 أبريل فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

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