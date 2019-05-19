طقس الإثنين 20 مايو…معتدل على السواحل وحار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين 20 مايو 2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس لطيفا أثناء الليل على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، بينما تسجل بأسوان 39 درجة مئوية، وقد نشرت الهيئة على صفحتها توقعات للظواهر الجوية وبيانا بدرجات الحرارة.

الظواهر الجوية

وتوقعت الهيئة أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، بينما تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحار، قالت هيئة الأرصاد أن البحر المتوسط حالته معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر، فحالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من 2 إلى 2.5 مترا، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين 20 مايو 2019، فهي كالتالي:

القاهرة: 19-34

الإسكندرية: 17-31

بلطيم: 19-25

طنطا: 18-32

مطروح: 20-30

بور سعيد: 19-24

الإسماعيلية: 16-34

العريش: 17-26

كاترين: 14-32

شرم الشيخ: 25-35

الفيوم: 20-36

سيوة: 21-40

بني سويف: 20-36

المنيا: 21-37

أسيوط: 20-36

أسوان: 24-36

حلايب: 25-30