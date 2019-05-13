طقس الثلاثاء 14 مايو شديد الحرارة والأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

يشهد يوم الثلاثاء 14 مايو ذروة الموجة الحارة التي تمر بها البلاد حاليا حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة بمدينة القاهرة 38 درجة مئوية، وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحات صحفية، إن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الخميس المُقبل، وستبدأ في الانخفاض بداية من يوم الجمعة المقبل بنحو 5 درجات، ولكنها ستظل أعلى من معدلها الطبيعي.

أسباب الموجة الحارة وتوقعات طقس الثلاثاء 14 مايو

ويقول الخبراء، أن مصر تشهد موجة حارة بدأت يوم السبت الماضي بسبب تغيّر مصدر الكتلة الهوائية القادمة من أوروبا باتجاه مصر، وتحولها لشبه الجزيرة العربية مما جلب الهواء الحار، وأشار محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن يوم الثلاثاء 14 مايو، سيكون شديد الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية بالقاهرة، مع وجود شبورة في الصباح وخلال ساعات النهار.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا بينما يكون لطيفا أثناء الليل.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا وكذلك الشوائب العالقة في ساعات النهار على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة بينما تنشط على القاهرة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فحالته تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 14 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة 24- 38

الإسكندرية 20 – 31

قنا 24 – 39

الأقصر 24– 40

أسوان 25 – 41