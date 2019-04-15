طقس الثلاثاء 16 أبريل لطيف وأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

استمرارا لحالة الاعتدال وانخفاض درجات الحرارة، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء 16 أبريل لطيفا على السواحل الشمالية، ويكون معتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون حارا على جنوب الصعيد ، وذلك نهارًا، أما ليلا يكون الطقس باردا، والفرص مهيأة لسقوط الأمطار، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري.

حالة البحار والرياح

ويتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية، وتنشط على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وجنوب البلاد، ويؤدي نشاطها على البحر الأحمر وخليج السويس إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 أبريل فهي كالتالي:

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 25

دمنهور 13 22

الإسكندرية 13 22

بلطيم 13 22

مطروح 13 20

السلوم 14 20

سيوة 15 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 24

نخل 11 24

نويبع 16 27

طابا 16 26

كاترين 09 21

الطور 18 28

شرم الشيخ 19 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 29

الفيوم 15 27

بني سويف 15 27

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 36

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