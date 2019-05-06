طقس الثلاثاء 7 مايو… انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ثاني أيام رمضان

بعد أن شهد أول أيام شهر رمضان ذروة الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الثلاثاء 7 مايو، والموافق لثاني أيام الشهر الكريم، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية، ومعتدلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك نهارا، ويكون الطقس لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية ليوم الثلاثاء 7 مايو

ويتوقع خبراء الهيئة، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية، وتكون معتدلة وتنشط لتصبح مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 7 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة 19 30

شبين الكوم 20 30

طنطا 20 29

دمنهور 21 24

الإسكندرية 17 23

بلطيم 17 24

مطروح 15 23

السلوم 15 23

سيوة 18 30

بورسعيد 18 23

دمياط 19 23

الزقازيق 20 30

الإسماعيلية 17 30

السويس 19 28

العريش 19 24

رفح 19 24

رأس سدر 20 27

نخل 15 25

نويبع 25 31

طابا 20 26

كاترين 16 27

الطور 21 29

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 21 32

مرسى علم 22 32

الفيوم 22 30

بني سويف 23 30

المنيا 21 30

أسيوط 22 31

سوهاج 23 33

قنا 23 39

الأقصر 25 39

أسوان 25 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 34

حلايب 24 31

رأس حدربة 24 31