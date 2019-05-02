طقس الجمعة 3 مايو يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة وأمطار متوقعة على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة

تنكسر اليوم الموجة الحارة التي سيطرت على معظم أنحاء الجمهورية في الأيام الماضية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة 3 مايو، وخاصة على شمال البلاد، ليكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك أثناء النهار، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة.

وعن حالة الرياح، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط لتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، كما تنشط أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحار، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج به يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 3 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة 18 30

شبين الكوم 18 30

طنطا 18 30

دمنهور 17 24

الإسكندرية 17 22

بلطيم 18 22

مطروح 16 22

السلوم 15 23

سيوة 14 29

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 18 30

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 29

العريش 16 23

رفح 16 23

رأس سدر 21 29

نخل 17 27

نويبع 25 32

طابا 21 28

كاترين 16 28

الطور 20 32

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 25 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 32

أسيوط 22 33

سوهاج 23 35

قنا 24 40

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 22 36

أبو رماد 22 34

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 33

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