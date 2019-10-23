طقس الخميس: توقعات باستمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية مع بداية هذا الأسبوع عن احتمالية تعرض منتصف الأسبوع حتي نهايته لتغير في الأحوال الجوية بانخفاض درجات الحرارة عن الطبيعي بمعدل من 3 إلي 4 درجات، وجاء في بيان الهيئة أن التغير في الأحوال الجوية يبدأ من يوم الثلاثاء، وهو ما حدث بالفعل حيث تعرضت البلاد لتغييرات كبيرة في الأحوال الجوية بانخفاض درجات الحرارة مع تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة علي أغلب الأنحاء وهو ما أثر بالسلب علي الطرقات والتي تعرضت للشلل التام، والكثير من المناطق تعرضت للغرق ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الحالة المناخية خلال الثلاث أيام القادمة من الأربعاء حتي يوم الجمعة، هذا ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار درجات الحرارة في ألانخفاض عن المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.







طقس الخميس

وتكون حالة الطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد مع استمرار تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري وسيناء ويمتد إلي شمال سيناء وجنوب حلايب وشلاتين.







درجات الحرارة ليوم الخميس

على السواحل الشمالية 23 – 21.

القاهرة 26- 20.

الصعيد بين 29 و 34.







يذكر أن عددا من الدول العربية تواجه نفس الموجة من الانخفاض في درجات الحرارة منها المملكة العربية السعودية، وقد أهابت الجهات المعنية بضرورة الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها كهرباء مكشوفة أثناء سقوط الأمطار حرصا على سلامة الجميع.