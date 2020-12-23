طقس الخميس معتدل وأمطار خفيفة على هذه المناطق .. النشرة الجوية لهيئة الأرصاد الجوية

يترقب المواطنون في مصر حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 24 ديسمبر 2020م، ولا سيما بعد تعرض البلاد لحالة من الطقس المتقلب الأسبوع الماضي، ويهتم الجميع بالتعرف على أماكن سقوط الأمطار، والشبورة المائية على الطرق لتوخي الحذر اثناء القيادة، وكذلك نشاط الرياح التي قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن درجات الحرارة للوقاية من البرد وخاصة أثناء الساعات المتأخرة من الليل، ونوضح من خلال موقعنا “كلمة”، حالة الطقس المتوقعة غدًا، مع بيان مفضل بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء .

طقس الخميس 24 ديسمبر 2020

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على الانترنت، عن حالة طقس غدًا الخميس 24 ديسمبر، حيث يكون معتدًا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون دافئ على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون بارد ليلًا على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية ليوم الخميس 24 ديسمبر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية ولا سيما على الطرق القريبة من الزراعات والمسطحات المائية في الساعات الأولى من اليوم، مناشدة قائدي المركبات بتوخي الحذر، وترك مسافات كافية بين المركبات، أما عن حالة الرياح فتكون معتدلة على معظم الأنحاء، معتدلة إلى نشطة على شمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء والمنطقة الشرقية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الموج على البحر المتوسط بين 1.5 متر إلى مترين، بينما يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف على البحر الأحمر، مع وجود احتمال لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضًا .

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدًا الخميس على كافة أنحاء البلاد، والتي تتراوح فيها الصغرى بين 5 درجات على نخل، و19 درجة على حلايب، والعظمى بين 17 على مدينة السلوم، إلى 27 درجة على شلاتين، أما عن باقي المدن فتكون درجات الحرارة على النحو التالي :