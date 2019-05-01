طقس الخميس 2 مايو…شديد الحرارة وأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد للقاهرة

تستمر الموجة الحارة التي تسيطر على معظم أنحاء الجمهورية غدا الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس 2 مايو، طقسا شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا بينما يكون الطقس معتدلا خلال الليل، كما يتوقع الخبراء ظهورا للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق أخرى مع اعتدال عام للرياح باستثناء بعض المناطق التي تنشط بها الرياح والتي حددتها هيئة الأرصاد في نشرتها.

حالة الطقس الخميس 2 مايو

يتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة على معظم مناطق الجمهورية باستثناء السواحل الشمالية، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على هذه السواحل ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وتنشط لتصبح مثيره للرمال والأتربة على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 2 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة

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