طقس الخميس 30 مايو…ذروة الموجة الحارة ودرجة الحرارة بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الموجة الحارة التى ضربت البلاد بداية من يوم الثلاثاء إلى ذروتها الخميس 30 مايو، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 39 درجة، وبشكل عام يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية فقط، بينما يكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا، ويكون الطقس لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 30 مايو

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون الرياح معتدلة، بينما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بالمناطق المختلفة، فتتراوح قيمها كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

الوجه البحرى والقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة