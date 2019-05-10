طقس السبت 11 مايو حار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في الأيام القادمة

بعد حالة الاعتدال في درجات الحرارة التي سادت خلال الأيام الماضية معظم أنحاء البلاد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد، حيث يتوقع الخبراء غدا السبت 11 مايو، ارتفاعا يصل إلى ست درجات بالقاهرة لتسجل العظمى بها 32 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارا على جنوب الصعيد نهارا، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على عدة مناطق في شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية، وتكون معتدلة، بينما تنشط على أقصى غرب البلاد لتكون مثيرة للأتربة.

وعن حالة البحار، فيكون الموج فى البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاعه يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون حالة الموج من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد السبت 11 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.