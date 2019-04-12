طقس السبت 13 أبريل صيفي حار على كافة الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية

تتجه درجات الحرارة للارتفاع الكبير غدا السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة وخاصة على القاهرة والصعيد، لتسجل على القاهرة 34 درجة مئوية، ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارا على باقي أنحاء الجمهورية نهارا، ويكون الطقس باردا أثناء الليل، وقد صرح خبراء الطقس بأن فرص وجود موجات باردة مرة أخرى أصبحت منعدمة، بينما سيتراوح الطقس بين الحرارة والاعتدال، وهو ما يمكن معه تخفيف الملابس مع الحذر أثناء الليل لأن الطقس يكون باردا في هذه الفترات.

طقس السبت 13 أبريل

وبالإضافة إلى حرارة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية، يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون الرياح معتدلة و اغلبها جنوبية غربية، وتنشط على بعض مناطق غرب وجنوب البلاد، لتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة البحار، يكون الموج فى البحر المتوسط معتدلا بارتفاع من 1.5 إلى 2 متر، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية، وكذلك البحر الأحمر يكون معتدلا، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 13 أبريل فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

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