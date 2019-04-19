طقس السبت 20 أبريل لطيف وتحذيرات من الشبورة المائية صباحا

يستمر اعتدال الطقس غدا السبت 20 أبريل، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، حيث يتوقع الخبراء أن يكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومعتدلا على شمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، أما ليلا، فالطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية ليوم السبت

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على بعض مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون الشبورة كثيفة على بعض المناطق.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ويصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح في أغلبها شمالية غربية معتدلة وتنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما يتوقع أن تنشط الرياح على البحرين المتوسط والأحمر، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط ، فتكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يكون من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 20 أبريل على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بلطيم 14 21

مطروح 15 20

السلوم 14 20

سيوة 13 24

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 23

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 14 24

نخل 06 20

نويبع 16 23

طابا 12 22

كاترين 06 18

الطور 17 25

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 25

الفيوم 13 24

بنى سويف 13 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 14 26

قنا 15 28

الأقصر 16 30

أسوان 17 32

أبوسمبل 20 32

الوادي الجديد 16 29

شلاتين 19 28

ابو رماد 20 27

حلايب 20 26

راس حدربة 19 25

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