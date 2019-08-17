طقس الغد وأماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة لجميع المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى نشرتها اليومية عن طقس غد الأحد الموافق 18 أغسطس 2019، حيث توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل غداً على السواحل الشمالية للبلاد، بينما يكون مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحرى، وحار على شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة نهاراً على جنوب الصعيد ولطيف ليلاً.

وحذّر الخبراء من كثافة الشبورة المائية صباحاً على المناطق الشمالية، بينما تظهر سحب منخفضة شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط أمطار على حلايب وشلاتين، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله:

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

الاسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31

طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

الاسماعيلية السغرى 24 والعظمى 36

السويس السغرى 25 والعظمى 36

نويبع الصغرى 28 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 32 والعظمى 38

الفيوم الصغرى 26 والعظمى 37

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37

المنيا الصغرى 25 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40

أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

حلايب الصغرى 29 والعظمى 35