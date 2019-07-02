طقس رطب على الوجه البحري.. درجات الحرارة غدا الأربعاء على محافظات مصر من هيئة الأرصاد

تشهد مصر حالة من الطقس الحار منذ الأيام التي تسبق رمضان مباشرة، ومن ثم تتابع دائمًا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يومًا بعد يوم؛ حتى تحذر المواطنين من التقلبات الجوية من حينًا لأخر، ومن المتوقع أن طقس الغد الأربعاء سيكون رطبًا على القاهرة والوجه البحري على السواحل الشمالية إمتدادًا إلى أعالي مصر في شمال الصعيد، يميل إلى الحرارة الشديدة وسط النهار ليبدأ تدريجيًا الجو يكون لطيفا مع الليل.

وفي الصباح تقل الرؤية في الشبورة المائية المطلة على شمال البلاد، بالإضافة إلى ظهور سحب منخفضة، وتنشط الرياح الشمال الغربية على مناطق مختلفة محملة بالأتربة والرمال، ولا سيما أنها يزداد نشاطها على خليجي البحر الأحمر والسويس، ونتيجة لذلك تطرأ بعض التغيرات على الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا