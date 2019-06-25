طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء وتحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية اليوم

تستمر الأحوال الجوية خلال اليوم الثلاثاء على معدلاتها المرتفعة منذ عدة أيام، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الذي أصدرته أمس حول توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 يونيو من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ونوهت إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة على بعض المناطق، وأشارت إلى أن هذه الموجه الحارة التي تشهدها البلاد ناتجة عن تعرضها لمنخفض الهند الموسمي، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة ونصحت الجميع بشرب كميات كافية من المياه خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتوقعات الأرصاد الجوية

هذا وقد أشار التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى أن حالة الطقس على السواحل الشمالية ستكون معتدلة، بينما تشهد باقي أنحاء الجمهورية طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تقل درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقسا لطيفا على معظم الأنحاء.

كما أكد تقرير هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض المناطق الشمالية للبلاد لتكون السحب المنخفضة، كما تقل الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى، كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة على مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي الى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتشير إلى ارتفاع كبير على معظم أنحاء الجمهورية وتزيد بشكل واضح على محافظات جنوب الصعيد، وفيما يلي بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم.