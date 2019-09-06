طلاب هندسة العاشر يدشنون هاشتاج ” #مهزلة_ مصاريف_ معهد_ العاشر ” ويشعلون تويتر







ازمة طلابية في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان وفروعه “أكتوبر ومطروح” حيث حدثت بعض الأمور مؤخرا المروعة حسب وصفهم المتعلقة بالمصاريف السنوية لمعهد العاشر، وقد سببت تلك الازمة في اثارة غضب الكثير من الطلاب الذين يعانون من زيادة المصاريف بأسلوب مبالغ فيه بدون ابداء اي اسباب مقنعة.







وبدأو يوم امس الخميس في تدشين هاشتاج للتعبير عن استيائهم ورفضهم لتلك الزيادات وقد تصدرو المركز التاني خلال 12 ساعة كاملةً، حيث طلبوا من وزارة التعليم العالي ان يوقف تلك المهزلة واصفين تلك المشكلة “بالسرقة والاستغلال”، ومن خلال تدشين العدد الكبير من التويتات علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد توصلنا ان طلاب المعهد التكنولوجي العالي يعانون في دراستهم من الضغط العصبي والمعنوي لصعوبة المحتوي الدراسي كما يعانون من قرارات مضادة من مجلس الادارة وردود غير مُجدية عند الاعتراض علي تلك القرارات.







تطبيق نظام محاسبي جديد على الطلبة بأثر رجعي على كل الدفعات

-تم تطبيق نظام محاسبي جديد، يهدُف لمحاسبة كل طالب طبقاً للمستويات التي وضعوها بناءاً على عدد الساعات المعتمدة التي تم إنجازها، و ذلك سيعرض الطلبة المتعثرين دراسياً سواء بسبب سوءهم الدراسي أو لظروف خارجية بظلم مالي كبير، حيث سيتعرض الطالب قديم الدفعة بأن يدفع مصاريف الدفعة المستجدة التي تليه، وعندما قدموا اعتراض علي تلك القرار الغريب الذي لا ينص عليه نظام “الساعات المعتمدة” في انحاء العالم جاء الرد الغير مُجدي بالمرة “اصل انتو بتصرفو كتير”، ولو نظرنا بعين اخري سوف نري ان هذا النظام لا يسبب الا تدمير الطالب نفسياً ومادياً مقابل جمع المال.







زيادة المصروفات بدون معايير ثابتة

طلبة العاشر لم يعترضوا العام الماضي على زيادة ال 10% التي كانت مُعممة على كل المعاهد العليا، لأنها كانت بضوابط و كانت مطبقة علي جميع المعاهد الهندسية، لكن الزيادة الآخيرة لم تكن زيادة منتظمة بل كانت زيادة عشوائية، بمعني ان تم زيادة مصاريف العام بالنسبة لدفعة الثانوية العامة لسنة 2018 الموجودة بالمعهد 1500 جنية ودفعة 2017 تمت الزيادة بواقع 1200 جنيه وهكذا بزيادة غير منتظمة وبدون اي قوانين تذكر، بالاضافة لنظام الشرايح التي تم سرده في الفقرة السابقة مما يزيد العبئ علي طلاب المعهد.







استغلال معهد العاشر لظروف الطلاب في جني لمزيد من الأموال







جاء بند في الورقة التي تزعم إدارة المعهد أنها تنتمي للوزارة مفاده أن : ممنوع منعاً باتاً تحصيل أي مصاريف تحت أي مُسمى عدا المصاريف المنصوص عليها في هذا القرار، وانتشر مؤخرا بعض الاقاويل التي تنص ان المعهد هو من قدم طلب لزيادة المصاريف وتطبيق نظام الشرايح مما يجعل هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

و لكن إدارة العاشر حتى لم تلتزم بهذا البند، و فرضت زيادة 5% من أساسي المصاريف على كل من يريد دفع المصاريف على دفعتين كما اعتاد أغلبية الطلبة وهذا حق مشروع لهم .

إدارة المعهد تتبع مع الطلبة سياسة الصدمة

عندما تم تطبيق النظام المحاسبي المذكور أعلاه، تم نشر ورقة من أحد الطلاب تحتوي على نفس هذا النظام المحاسبي لكن بتاريخ شهر 6 في عام 2017، و ذلك يفيد بأن إدارة المعهد على الأقل كان عندها علم بتطبيق الزيادة و تطبيق النظام المحاسبي الجديد بعامين ، لكن اختارت أن تنتهج سياسة الصدمة و تخبر الطلبة بهذه المفاجأة غير السارة قبل تسجيل المقررات الدراسية علي الانترنت بعشرة ايام فقط، و ذلك وضع بعض الطلاب في موقف صعب لصعوبة الحالة المادية عند بعض الاسر، لأن تدبير فرق في المصاريف قد يصل إلى 3000 جنيه أو 2000 جنيه صعب على العديد من الطلبة.

بعض مشاركات الهاشتاج عبر موقع التواصل “تويتر”