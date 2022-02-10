“ظهرت الآن” فتح رابط مباشر استخراج نتائج التوجيهي التكميلي الاردن 2022 tawjihi jo

رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 tawjihi jo يبحث الكثير من الطلاب عن النتائج حيث أنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة الاردنية بشكل إلكترونيًا عبر موقع التوجيهي وأنه ما يتبقى للطلاب سواء الساعات القليلة الماضية ويتم الاعلان اليوم الخميس 10 فبراير 2022 ومن خلال هذا المقال سنتعرف على رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022 tawjihi jo.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

هناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتيجة ومن ضمن هذه الخطوات.

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

حيث أنه يقوم بكتابة رقم المقعد.

ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.

كما أنه يتم ظهور النتيجة أمام الطالب.

نتائج شهادة الثانوية العامة التكميلية 2022

ستظهر نتائج الثانوية العامة التوجيهية خلال ساعات قليلة اليوم وذلك بعد أن تم تحديد الموعد الرسمي للظهور حيث أعلن وزير التربية والتعليم النتائج خلال المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10 فبراير 2022 والذي كان بحضور وسائل الإعلام لعرض تفاصيل نسبة النجاح وأنها مرتفعه خلال العام وأنه سيتم الاعلان عن الاوائل على رابط إلكتروني للوزارة حيث قد كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قامت بالاعلان عن الانتهاء من تصحيح ومراجعة الامتحانات.

سيتم نشر النتيجة على الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التربية والتعليمالموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة الذي تم بدائها من 30 ديسمبر 2021 واستمرت حتى 22 يناير 2022 وكان ذلك وفقا لبعض من الإجراءات الاحترازية الصارمة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا حول العالم كما انه سيتم الإعلان عن نتائج التوجه التكميلي لعام 2022 للتعليم الثانوي العام الخميس 10 فبراير اليوم وذلك بعد أن تم التأكد من أن التصحيح تم بصورة صحيحة وبدون أن تجاوز وعجز وأنه يسمح للطلاب القيام بالاعلان ع النتيجة على الموقع.