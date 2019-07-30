أسرار ظهور ثعبان الطريشة في التجمع الخامس .. ما لا تعرفه من قبل

بدأت القصة بدء نشر العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي صور “ثعبان الطريشة” في عدة مناطق في التجمع الخامس، وهذا على غير العادة، والجدير بالذكر أن “الطريشة” من أخطر أنواع الثعابين الغدارة التي تلدغ فريستها اذا اتاحت لها الفرصة، وسم الطريشة ذات خطورة عالية جداً، وتناولت العديد من الصحف الاخبارية الالكترونية وغيرها عن أسباب ظهور ثعبان الطريشة في التجمع الخامس ويرجح بعض المتخصصين أن هذه الأسباب منها الطبيعية ومنها أسباب تدخل فيها الإنسان، والغريب في الأمر أن ثعبان الطريشة ظهر في التجمع الخامس في كومبوند وفي بعض الفلل وعلى أسوار وساحات المنازل.

أسرار ظهور ثعبان الطريشة في التجمع الخامس

يرجع بعض الخبراء عن الأسباب التي أدت إلى انتشار ثعبان الطريشة في التجمع الخامس إلى سببين وهما:

قرب التجمع الخامس من المناطق الصحراوية والرمال مع اختلاف العوامل الجوية في مصر لهذا العام بالتزامن مع دخول شهر يوليو وأغسطس وفي هذه الفترة تنشط الزواحف بشكل كبير لاسيماً الثعابين ومنها ثعبان الطريشة الذي يعشق الرمال حتى أن لون الطريشة هو شبيه تماماً بلون الرمال لهذا وجب الحذر.

قتل الكلاب الضالة في الشوارع في منطقة التجمع الخامس والتي كانت تطارد الزواحف وتهددها وخاصة الثعابين باختلاف أنواعها، ادى هذا الى اخلال جزء من التوازن البيئي داخل منطقة التجمع الخامس مما جعل نشاط ثعبان الطريشة ينشط بشكل كبير.

ما لا تعرفه عن ثعبان الطريشة

تتميز الطريشة بوجود قرون صغيرة جداً أعلى منطقة الرأس ولهذا تسمى الأفعى المقرنة، وهى منتشرة بشكل كبير في مصر، كما أن سم الطريشة قوى جداً وعندما تلدغ الطريشة أحد الأشخاص فإنها تصيب النسيج العضلى وتعمل على تدميره، وحدوث تجلطات في الدم، ويوجد مصل لسم الطريشة في المستشفيات المصرية، وهناك نوعين من طريشة (الطريشة المقرنة/ والطريشة العادية)،