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ظهور نتائج تحاليل زوجة وأطفال محافظ الدقهلية المصاب بكورونا.. سلبية وإيجابية

بواسطة أحمد سعيد
نتائج تحاليل زوجة وأطفال محافظ الدقهلية المصاب بكورونا ظهور نتائج تحاليل زوجة وأطفال محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

ظهرت نتائج تحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” التي أُجريت لزوجة وأطفال محافظ الدقهلية المصاب بالفيروس التاجي، إذ أثبتت تحاليل الزوجة إصابتها بالفيروس، فيما جاءت تحاليل الأطفال سلبية، وفقًا لمصدر طبي داخل مديرية صحة محافظة الدقهلية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن نتائج التحاليل الخاصة بزوجة المحافظ أيمن مختار جاءت إيجابية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الصحية معها والمتبعة مع جميع المصابين بالفيروس في مصر، مشيرًا إلى أنها الآن توجد داخل استراحة.

1 إصابة زوجة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا
2 حجر منزلي لوزير الري

إصابة زوجة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا

وبعد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد، أخذت مديرية الصحة في المحافظة عينات ومسحات من جميع المخالطين له، كشف النتائج أن زوجته، وتعمل دكتورة صيدلانية، مصابة بالفيروس التاجي، أما الأطفال فجاءت تحاليلهم سلبية.

كما أخذت مديرية الصحة بالدقهلية، عينات من 8 موظفين في ديوان عام المحافظة، لإجراء تحليل سريع وبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه كونهم مخالطين للمحافظ المصاب، واستكملت اليوم هذه الفحوصات لعدد آخر من الموظفين بديوان المحافظة، وأثبتت التحاليل سلبية الإصابة لجميع العاملين.

حجر منزلي لوزير الري

وفي السياق، فقد أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، التزامه الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، بدءًا من اليوم، بعد لقائه محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا مؤخرًا، رغم أن اللقاء الذي جمع المسئولين جرى فيه اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء بحسب الوزير.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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