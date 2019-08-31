عاجل| استقالة أمين عام مجلس النواب المصري.. ومصطفى بكري يوضح السبب

أمين عام مجلس النواب، منصب هام ولا يُعد كما قد يتوقع البعض منصباً شرفياً أو شكلياً، بل هو الشخص الثاني فعلياً في تحمل أعباء أعمال المجلس بعد رئيس مجلس النواب مباشرة، وتتلخص وظائفه ومهامه في تلقي كافة طلبات الإحاطة من النواب ودراستها قبل أن تُحال إلى لجان المجلس المختصة، كما يعمل على متابعة كافة الطعون أو الشكاوى المُقدمة في حق أي نائب، ويعمل على التدخل الفوري لرصد ودراسة أي مشكلة تتعلق بالنواب في المجلس، وأعلن اليوم أمين عام مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد استقالته من منصبه كأميناً عاماً للمجلس ونحن بدورنا ننقل السبب المُعلن من قبل النائب مصطفى بكري حول أسباب تلك الاستقالة.

تفاصيل استقالة أمين عام مجلس النواب المصري

حيث أكد اليوم النائب مصطفى بكري وذلك في تعليقه على استقالة المستشار أحمد سعد أمين مجلس النواب المصري، أن استقالة سعد جاءت بسبب تقدمه بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب المصري للسماح له بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بغرض الإعارة، وقال بكري مزيداً من المعلومات حول طلب المستشار أحمد سعد فيما يتعلق بإعارته إلى دولة الإمارات.

حيث أكد بكري أن عرض الإعارة هذا قد جاء للمستشار أحمد سعد منذ فترة وليس وليد الأيام الحالية، وتقدم هو بدوره بطلب للمجلس والذي تمت الموافقة عليه الآن، وأكد بكري أن المستشار سعد قدم الكثير من المجهود المشكور بالمجلس وتمنى له مزيداً من التوفيق بدولة الإمارات، متمنياً ألا تطول فترة الإعارة تلك حتى يعود مرة أخرى لمهام منصبه.