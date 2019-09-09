عاجل.. استقالة محافظ الإسماعيلية لهذا السبب







تقدم محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عتمان منذ ساعات قليلة باستقالته إلى مجلس الوزراء وذلك حسب ما هو مبين بالاستقالة لأسباب صحية، إنما هناك مصادر أخرى صرحت بما هو غير ذلك.







رحيل محافظ الإسماعيلية

وقالت مصادر في ديوان محافظة الإسماعيلية: «إن اللواء حمد عتمان جاء أمس الأحد في وقت متأخر مساء ، وعمل على جمع جميع ما يتعلق به وسافر ما مدير مكتبه إلى القاهرة، وذلك نتيجة ما أثير وانتشر خلال الآونة الأخيرة».







إعلان قبول استقالة محافظ الإسماعيلية

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء سوف يرد ويعلن عن قبول الاستقالة خلال الساعات القليلة المقبلة، وحتى إعلان تعيين محافظ جديد للمحافظة يديرها نائب المحافظ وذلك بالتعاون مع السكرتير العام.







التأكد من الاستقالة

وحتى الآن لم يتسن لموقع كلمة دوت أورج أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عتمان تقدم باستقالته أم لا وما يدور في كواليس الأمر، وسنوافيكم بجميع التفاصيل فور الإعلان عنها.