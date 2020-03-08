عاجل الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية..اضطرابات ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجارية خلال هذه الأيام، حيث شهدت البلاد اضطرابات في حالة الجو من ارتفاع في درجات الحرارة ثم سرعان ما تنخفض بنسبة كبيرة وسقوط امطار رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق مثلما حدث الأسبوع الماضي وأمطرت السماء ثلج على معظم المحافظات، وها ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى ليسود طقس حار نهاراً بارد ليلاً يصاحبه نشاط في الرياح تكون محملة بالرمال والأتربة، لهذا يجب الحذر لمرضى الحساسية و الأشخاص الذين يعانون من جيوب الأنفية وارتداء الكمامات التي تحد من الأتربة نسبياً.

الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية

صرحت الهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تعيش حالة طقس متذبذب بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وكأنها حالة من الشد والجذب بين الصيف والشتاء يتصارعان من سوف يغلب، وهنا تناشد الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس يومياً وعدم تخفيف الملابس لحين اعتدال الأحوال والاستقرار الذي يبدأ عند انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع إن شاء الله.

وفي هذا السياق نبهت الأرصاد الجوية أن طقس الغد حار على معظم الأنحاء شديد الحرارة شمال الصعيد، سوف ترتفع درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام لتصل إلى 30 درجة مئوية، مما تهب الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات مصر والدول العربية

وعن درجات الحرارة وحالة الطقس غداً الإثنين تكون على النحو التالي:-