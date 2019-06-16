عاجل| البترول: البدء في استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد اجتماعا موسعًا؛ لدراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير الخدمات كافة للمواطنين بشكل يليق بحق المواطن والوقوف على الخدمات كافة والوحدات السكنية المستفيدة من شبكة الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

اجتماع مشروع توصيل الغاز الطبيعي بعدادات مسبوقة الدفع

حضر اجتماع وزير البترول اليوم المهندس أسامة البقلى، رئيس شركة إيجاس، ونائبه للتخطيط والمشروعات، والمهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت والمهندس مصطفى هلال، ورؤساء الشركات التي تخدم المواطن في مشروع توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص.

استخدام عدادات غاز طبيعي مسبوقة الدفع

وبحث وزير البترول خلال الاجتماع استعدادات الوزارة في البدء باستخدام عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع لأول مرة، ويكون أول مشروع تجريبي قبل نهاية العام الجاري 2019، وتكون في وحدات الإسكان الاجتماعي بشاير الخير 1، 2 بالإسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة، وفي حال نجاح المنظومة يتم تعميمها في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020/ 2021 ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.

البدء في مشروع عدادات الغاز مسبوقة الدفع

شهدت الأشهر الماضية اتخاذ عدة خطوات تميدا لبدء ونشر مشروع توصيل الغاز الطبيعي بعدادات مسبوقة الدفع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع وتوريد العدادات.