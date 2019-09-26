عاجل | البنك المركزي يعلن خفض سعر الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية لدى للبنك المركزي المصري اليوم الخميس في الاجتماع المنعقد منذ قليل خفض كلٍّ من سعر العائد الخاص بعمليات الإيداع والإقراض وذلك لليلة واحدة، وأيضا خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى المصرى بواقع 100 نقطة أساس بنسبة «1%» حتى يصل إلى النسب الآتية بعد الخفض 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

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خفض أسعار الفائدة

ويذكر أن اللجنة السياسية النقدية في البنك المركزي قد قررت سابقا خفض أسعار الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع اللجنة بتاريخ 22 أغسطس الماضي ليسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وكان ذلك أول خفض منذ فبراير من العام الجاري، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.







خفض سعر الائتمان

وكان البنك المركزي قدر قرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، كما أيضا قرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

قرار خفض العائد

وذكر البنك المركزي أن قرار خفض العائد على الإيداع والإقراض -في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- نتيجة الاستمرار في خفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 في المائة و4.9 في المائة ، عن شهر أغسطس الماضي ويعد ذلك هو أدنى مستوى للخفض منذ أكثر من 6 سنوات.