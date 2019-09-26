عاجل| الداخلية (فيديو): ضبط محرض على التظاهر الجمعة في حيازته 10 آلاف كوبون “مبروك كسبت 500 جنيه”

لقطة من فيديو القبض على محرض على التظاهر غدا الجمعة

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن ضبطها شخصا من الذين يروجون على التظاهر غدا الجمعة ضد الدولة المصرية وممن لهم علاقة بالأحداث الماضية ، الداعين لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وننشر فيديو نشرته قناة إكسترا نيوز يوضح تفاصيل الضبط وما في حيازة المتهم.







فيديو ضبط أحد المتآمرين على مصر

نشرت قناة «إكسترا نيوز» منذ قليل على شريط العاجل الخاص بالقناة لديها ما يفيد تمكن رجال الأمن المصرية من ضبط أحد الأشخاص الذي يهدفون لزعزعة أمن واستقرار مصر وفي حوزته عدد 3 أجهزة تليفون محمول وكاميرا ، كان يستخدمها في التحريض على التظاهر غدا الجمعة وبتهم التحريض على زعزعة أمن مصر واستقرارها.

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كوبونات بقيمة 500 جنيه

ألقت أجهزة الأمن المصرية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص وبحوزته عدد 3 أجهزة محمول وكاميرا حتى يتم استخدامها بالتوزيع على بعض المستغلين للمواقف التي من شأنها زعزعة استقرار البلد ، كما تم ضبط عدد 10 آلاف كوبون مكتوب بداخلها مبروك كسبت 500 جنيه.

بيان وزارة الداخلية

ويذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بيانات تهيب بالمواطنين فيه الالتزام بما تنص عليه قواعد الحفاظ على القانون والنظام العام للدولة المصرية، وأن الوزارة سوف تتصدى لأي محاولات من شأنها تكدير السلم العام والتخريب في ممتلكات الدولة المصرية بكل حزم وحسم.





