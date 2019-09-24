عاجل| الداخلية: مقتل 6 عناصر إخوانية في أكتوبر قبل تنفيذهم سلسلة عمليات إرهابية

داهمت قوات الأمن المصرية وكرا لجماعة الإخوان الإرهابية ، في مدينة السادس من أكتوبر ، حال تجهيزهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في الأيام المقبلة، إذ هاجمت العناصر الإرهابية قواتنا الباسلة وبادرت بإطلاق النار ، وردت قوات الأمن على مصدر النيران ، ما نتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية.







مقتل 6 عناصر إرهابية في أكتوبر

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن القوات الأمنية داهمت أحد الأوكار التي يختبئ بها مجموعة من العناصر الإرهابية صباح اليوم ، وخلال المداهمة تم مبادرة القوات بإطلاق نار من قبل العناصر الإخوانية الإرهابية ، فيما ردت القوات بإطلاق النار على مصدر النيران ما أسفر عن مقتل 6 عناصر إخوانية إرهابية.







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وقالت وزارة الداخلية، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء : «إن العناصر الإرهابية يستعدون للمزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المواطنين وترويعهم.

عمليات إرهابية

ويذكر أن قوات الأمن تصدت خلال الأيام الماضية للكثير من العمليات الإرهابية، التي تهدف لترويع المواطنين منها ما كان يوم الأربعاء الماضي إذ أفاد مسئولو الأمن أنه تم مداهمة وكرين في العبور ما أدى لمقتل 9 من العناصر الإرهابية.