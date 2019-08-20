عاجل| الرقابة الإدارية تلقي القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

تداولت المواقع الإخبارية منذ قليل إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم وهو متلبس بتقاضي رشوة ؛ وجار التحقيق معه .

القبض على أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام

وقال مصدر في تصريح له: «إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحمد سليم بعدما علمت أن هناك ثمة رشوة يتقاضاها ومنسوبة إليه وباشرت التحريات عملها ؛ إذ قبضت عليه متلبسا بها».

شبهات قوية منذ أربعة أسابيع

وكشف مصدر في المجلس الأعلى للإعلام، أن تم إخطار رئيس المجلس مكرم محمد أحمد منذ أربعة أسابيع تقريبا بوجود شبهات قوية حول سليم في تقاضيه رشوة ، واستأذنت الجهات الأمنية في التدخل وعلى الفور رد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بأن ما يجدونه صحيحا وفقا لتحرياتهم عليهم أن يفعلوه.

وصول ضباط الرقابة الإدارية مكتب سليم

وصلت ضباط الرقابة الإدارية المجلس صبيحة اليوم الثلاثاء ودخلوا مكتب أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وهو بداخله وألقت القبض عليه متلبسا بتقاضي الرشوة وطلبت الرقابة من الموظفين بالمكتب مغادرة المكان والانصراف.

البحث بين مرشحين لتولي منصب الأمين العام

أكد مكرم محمد أحمد، أنه جار البحث بين مرشحي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لإعلام المسئولين وذلك لأهمية المنصب وعدم جواز تركه خاليا لفترة طويلة.

سبب القبض على سليم

وأوضح مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن القبض على سليم كان مرتبطا بتلقي رشوة مالية تختص بإنهاء ترخيص إحدى القنوات الفضائية.