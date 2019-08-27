عاجل.. القوى العاملة: الأحد المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، خبرا سارا بشأن رأس السنة الهجرية، إذ إنه تم اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر محرم والذي يتوافق مع «عيد رأس السنة الهجرية 1441»، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

الأحد إجازة بأجر كامل للعاملين

وأوضحت وزارة القوى العاملة، في خطابها اليوم للعاملين بالقطاع الخاص أنه طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل الموظف (العامل) في هذا اليوم إذا كان العمل في حاجة لذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر.

منشور وزارة القوى العاملة

وأصدرت وزارة القوى العاملة بيانا نشرت منه لجميع المديريات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لتنفيذ ومتابعة هذه الإجازة في الشركات والمنشآت.

تـأجيل الامتحانات بالأزهر

ويذكر أن إدارة جامعة الأزهر أصدرت بيانا سابقا للكليات بتأجيل امتحانات الطلاب والطالبات في هذا اليوم، على أن يتم ترتيب الجدول وتنسيقه بعد الإجازة وإعلام الطلاب بتغييرات الجدول.