عاجل| النيابة تأمر بحبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة

أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بحبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، ومعه اثنان أخرونبتهمة تقاضي رشوة الرشوة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

القبض على أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا يفيد تورط أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في تقاضي رشوة قبل القبض عليه أمس بـ 4 أسابيع، وبعد التحريات ألقت القبض عليه متلبسا في مكتبه بعد التواصل مع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام .

تفاصيل القبض على أمين المجلس الأعلى للإعلام

تفاجأ الموظفون في مكتب أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام أمس الثلاثاء أن عددا من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، دخلوا إلى مكتبه وجلسوا معه أكثر من ربع ساعة ثم اصطحابوه معهم في سيارة خاصة بهم.

وذلك بعد انتشار أفراد أمن الهيئة الوطنية للإعلام أمام مكتب الأمين العام، بغرض التحفظ عليه، بأمر من الضباط والهدف هو عدم التلاعب في أعي أوراق أو مستندات.

خروج أحمد سليم من باب 5

وأوضحت المصادر أنه بعد القبض على أحمد سليم تم خروجه من باب ٥ مع الضباط، والتقطت له العديد من الصور خلال ركوبه مع الضباط السيارة الخاصة بهم.