عاجل | انفجار بعبوة ناسفة يستهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات بالجيزة

الإرهاب لا يتوقف وربما لن يتوقف عند حد أو يقف عند مستوى من الإنسانية تؤهله أن يُوقف جرائمه النكراء حتى في شهر آمن فيه الناس على أنفسهم بحكم قدسيته، فلقد أفادت أنباء عاجلة عن مصادر لوكالة ” رويترز ” نقلتها عنها أجهزة إعلامية عربية، أن انفجار بعبوة ناسفة قد استهدف منذ قليل حافلة تقل عدد من السياح بمنطقة الأهرامات وتحديداً بالقرب من المتحف المصري الكبير .

ونحن بتلك المتابعة سوف نرصد لكم أحدث الأخبار والأنباء التي تم تداولها وتناقلها من المصادر المصرية الرسمية حول حادثة انفجار منطقة الأهرامات بالجيزة .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل حادثة انفجار منطقة المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات

حيث أكدت وكالة رويترز في بيان لها نقلته عنها وكالة ” سكاي نيوز الإخبارية ” أن انفجار سُمع دويه بشكل ملحوظ بمنطقة الأهرامات وتحديداً بمحيط منطقة المتحف المصري الكبير قد استهدف حافلة للسياح وكان هذا الانفجار عن طريق عُبوة ناسفة .

وأكدت الأنباء حتى اللحظة أن الحافلة كانت تقل عدد من السياح من جنوب إفريقيا التي استهدفت العبوة حافلتهم، وأسفر هذا الاستهداف بالعبوة الناسفة عن إصابة 17 شخص حتى اللحظة، منهم 10 سياح من جنوب أفريقيا وعدد سبعة مواطنين مصريين .

وأفادت الأنباء الواردة من مسرح الحادثة، أن قوات مصرية أمنية فرضت كردون أمني حول منطقة الانفجار وجاري الآن تمشيطها بالكامل والبحث عن وجود أي عبوات ناسفة أخرى .

وأكدت مصادر أن فور حدوث الانفجار، توجهت سيارات الاسعاف لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين بمنطقة الحادث، وتم إعلان حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية المُحيطة بالمنطقة .

ونحن خلال الساعات القادمة عبر تلك المتابعة سوف ننقل لكم أحدث التطورات حول تلك الحادثة الإرهابية، وذلك وفق ما يرد إلينا من بيانات .