عاجل| بالزيادة المقررة.. التضامن تحدد موعد صرف معاشات يوليو المحولة للبنوك

أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف المعاشات المحولة للبنوك والمقررة عن شهر يوليو 2019 ، بالزيادة التي قررتها الحكومة المصرية، والتي من المقرر صرفها غدا الأربعاء ، وذلك للمعاشات المقرر صرفها من البنوك والتي تصرف لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف ، كما أن القيمة المقدر صرفها نحو 4 مليارات و300 مليون جنيها مصريا.

9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية تشرف على متابعة صرف المعاشات بدءا من الغد الأربعاء في البنوك المحول عليها المعاش في جميع أنحاء الجمهورية لـ9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد، ويكون الإشراف اعتبارا من بداية الشهر الجاري للمعاشات المقرر صرفها من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.

القيمة التي تم صرفها حتى مساء أمس الإثنين

ويذكر أن أعلنت اللجنة التي تم تشكيلها من مجموعة من القيادات للصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدى اليوم ، أن 4.5 مليون عملية صرف تم حتى مساء أمس الإثنين وتبلغ القيمة المصروفة 6 مليارات و880 مليون جنيه مصري لا غير.

المبالغ المصروفة للمعاش

كما بلغ عدد الصارفين لمعاشاتهم عبر منافذ الصرف المخصصة من صندوق التأمين الاجتماعي 759 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار و368 مليون جنيه، كما يبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات ATM مليون و806 ألف صاحب معاش وذلك بقيمة ملياري و66 مليون جنيه، كإجمالي قيمة صرف.

وكانت وزارة التضامن أعلنت عن استعدادها لحل أي مشكلة تواجه الجمهور وأصحاب المعاشات أو القائمين بالصرف، كما أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات.