عاجل| بالفيديو لحظة القبض على موظفين مرتشين من موظفي الأحياء بالقاهرة

ننشر لحظة القبض على موظفين من العاملين بالأحياء في محافظة القاهرة متلبسين بتلقي رشوة وأثناء عدهم الأموال التي تقاضوها على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لصاحب مطعم.







مباحث الأموال العامة تقبض على المتهمين

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب المطعم الموجود في القاهرة يفيد استغلال موظف لموقعه الوظيفي بالحي التابع له المحل (المطعم) وطلبه رشوة مقدارها نحو 10 آلاف جنيه لإعطائي تصريح حفر توصيل الغاز للمطعم.







تحريات تتحقق من صحة البلاغ

ومن جانبها تحقق مباحث الأموال العامة من صحة البلاغ المقدم من صاحب المطعم ووساطة موظف آخر بالحي لطلب المبلغ على سبيل الرشوة.







ضبط إثنين من موظفى الأحياء بالقاهرة حال تقاضيهما مبلغ مالى على سبيل الرشوة من مالك مطعم (ضبط إثنين من موظفى الأحياء بالقاهرة حال تقاضيهما مبلغ مالى على سبيل الرشوة من مالك مطعم مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم ملكه)فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مالك مطعم "بمحافظة القاهرة") بقيام (مسئول بالحى الكائن بدائرة المطعم ملكه) بإستغلال موقعه الوظيفى وطلب مبلغ مالى قدره ( 10 آلاف جنيه) على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم ملكه.أسفــرت التحـريــات عن صحة البلاغ وقيام المتهم بوساطة (موظف آخر بذات الحى) بطلب المبلغ المالى المذكور على سبيل الرشوة.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم التأكد من صحة البلاغ وإصرار المتحرى عنهما على طلب الحصول على مبلغ الرشوة.تم ضبط المتهمان حال تقاضيهما مبلغ الرشوة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا تفصيلاً بالواقعة..تم إتخاذ الإجراءات القانونية. Gepostet von ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ am Montag, 30. September 2019

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية وإصرار المبلغ على طلب الرشوة منه تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتلقي الرشوة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما.