عاجل| بـ5 جنيه راوتر VDSL فائق السرعة من المصرية للاتصالات شهريا

راوتر VSDL بـ5 جنيهات شهريا.. كشف مصدر بالشركة المصرية للاتصالات عن إتاحتها لخدمة جديدة عبر اشتراك شهري يقدم من خلال التعاقد، وهي بشأن الحصول على راوتر VSDL فائق السرعة، مقابل رسوم الاستخدام ويقدر الاشتراك الشهر للراوتر بـ5 جنيهات شهريا.

الحصول على الراوتر مجانا

وقال المصدر: «إن النظام الجديد المرتبط بالراوتر VSDL، يسمح للعميل الجديد المتعاقد مع الشركة في الحصول على الراوتر مجانا، على أن يسدد بعد ذلك قيمة الاشتراك نتيجة الاستخدام والمقدر من الشركة بـ5 جنيهات شهريا»، مؤكدا أنه ما دام الراوتر يستخدمه العميل سوف يسدد قيمة الاشتراك الـ5 جنيهات شهريا.

ضمان الراوتر

وبالنسبة لضمان راوتر VSDL المقدم من الشركة المصرية للاتصالات، فإنها تلتزم أمام العملاء بالعقد على أنه في حالة وجود أي عيوب فنية أو صناعية وليست ناتجة عن استخدام سيئ من قبل العميل، فأنها تلتزم به دون أي مقابل مادي في أي وقت.

المصرية للاتصالات WE وخدمة أفضل

تحرص الشركة المصرية للاتصالات WE على تقديم أفلضل الخدمات للعملاء الجدد والسابقين، وتأتي هذه الخدمة الجديدة حرصا من الشركة المصرية للاتصالات على تسهيل الخدمة للعملاء ، وسرعة النت، وتقليل المشكلات التي تقابل العملاء بشأن بطء الخدمة أو الراوترات القديمة، وضمان الحصول على أفضل جودة وسرعة يتحملها الخط الأرضي.

سعر راوتر VSDL في السوق

ويبلغ سعر الراوتر VSDL في الأسواق ما بين الـ400 جنيه إلى 500 جنيه، وفي بداية الطرح له من قبل الشركة خفضت سعره للنصف ، ويتميز بسرعة فائقة في الإنترنت، وذلك تماشيا مع سرعات النت الجديدة التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات لإتاحتها للعملاء.

سرعات عالية

ويذكر أن الشركة المصرية للاتصالات طرحت سرعات للإنترنت عالية تبدأ من سرعة 30 ميجابت في الثانية، وتصل السرعة حتى 100 ميجابت في الثانية عبر الموقع الرسمي لها على الشبكة العنكبوتية الإنترنت.

استبدال الراوتر ADSL بالراوتر الجديد VDSL

وحتى يستطيع العميل الاستفادة من الراوتر الجديد VSDL عليه استبدال الراوتر ASDL ، وذلك حسب ما أشارت له الشركة المصرية للاتصالات WE الشهر الماضي في إعلانها.

الراوتر الأول مجانا والثاني بـ400

يستطيع العميل الحصول على الراوتر الأول من الشركة المصرية للاتصالات WE ، أما إذا رغب في الحصول على راوتر آخر فعليه سداد قيمة الراوتر كاملة وهو بمبلغ 400 جنيه.