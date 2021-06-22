عاجل| بيان وزارتي الصحة والنقل حول حادث قطار حلوان وأعداد الضحايا

منذ ساعات قليلة وعند الساعة السادسة تقريباً قام أحد قطارات البضائع المحملة بالرخام بالإصطدام بعدد 2 ميني باص كانا متوقفين بالقرب من منطقة حلوان وبجوار السكة الحديد لنقل ركاب أحد مصانع الملابس، مما أدى إلى تصادم القطار بالأتوبيسين، ونتج عن ذلك وقوع عدد من الضحايا ما بين متوفي ومصاب.

بيان وزارتي الصحة والنقل حول حادث قطار حلوان

وأصدرت وزارة الصحة المصرية بياناً منذ قليل بأعداد المتوفين والمصابين، مؤكدةً أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بعدد 16 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وأسفر عن وفاة حالتين وإصابة 6 حالات أخرى، مؤكدةً أن المصابين تم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي بحلوان ومستفى أخرى قريبة من موقع الحادث.

وأضاف بيان وزارة الصحة على لسان المتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد أن المصابين بحادث قطار حلوان يتلقون الآن الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالتهم الصحية مستقرة والإصابات خفيفة.

كما أصدرت وزارة النقل هي الأخرى بياناً بتفاصيل حادث قطار حلوان، وأكد البيان أن الأتوبيسين اللذان اصطدم بهما القطار كانا متوقفين بجوار السكة الحديد خط سير القطار، وأن القطر اصطدم بأحدهما ثم اصطدم الأتوبيس بالأتوبيس الآخر، ومرفق بالخبر بيانا وزارتي النقل والصحة.