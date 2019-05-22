عاجل: تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية المقررة غداً الخميس بسبب الحر الشديد

بناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التى أكدت فيها بأن درجات الحرارة فى مصر غداً الخميس ستصل إلى 45 درجة مئوية، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على سلامة أبناءنا الطلبة والطالبات فقد اتخذت الوزارة قراراً بتأجيل امتحانات الدبلومات الفنية المقرر عقدها غداً الخميس بسبب الحرارة الشديدة.

وقد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية نهاية العام الدراسي 2018- 2019 لجميع النوعيات الثلاث والخمس سنوات الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندق والتعليم الفني المزدوج والمقررة عقدها غداً الخميس 23 مايو 2019 وتأجيل امتحانات هذا اليوم إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وقد أكدت الوزارة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن التأجيل للمواد المقررة غداً الخميس فقط على أن تستكمل باقي الامتحانات فى موعدها الطبيعي كما هو موضح فى الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع التخصصات وجميع الشعب وجميع نوعيات التعليم الفني فى مصر.

وكانت الوزارة قد قررت كذلك حرصاً على أبنائنا الطلبة والطالبات تأجيل الامتحانات المقرر عقدها يوم غد الخميس الموافق 23 مايو 2019 لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بنظام التابلت على أن تُعقد هذه الامتحانات يوم السبت القادم الموافق 25 مايو 2019 بالنسبة لطلبة الثانوي العام وهى مادة اللغة الإنجليزية.