عاجل : تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدأ من السبت 15 يونيو

أعلنت منذ قليل وزارة النقل من خلال بيان صحفي انه من المقرر تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدأ من يوم السبت القادم الموافق 15 يونيو 2019، وذلك مع افتتاح المحطات الجديدة للخط الثالث وهي ( هارون، ألف مسكن، نادي الشمس)، وبينت وزارة النقل أن الخط الثالث تم صميمه بالكامل على الطراز الأوربي، بالإضافة إلى تكييف كافة المحطات والعربات والقطارات، كما توفر سلالم متحركة لنقل الركاب من والى أرصفة القطارات، وكذالك المصاعد الكهربائية المخصصة لكبار السن والمعوقين، كما تم تزويده بشاشات عرض لتحديد مواعيد وصول القطارات.

تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بدأ من السبت المقبل 15 يونيو

كما عددت وزارة النقل المزايا التي تم إضافتها لمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق خط “العتبة – نادي الشمس” وما تم توفيره من خدمات حديثه للركاب، حيث تم توفير ماكينات ATM بكل محطة يتم من خلالها استخراج تذاكر للركاب بحسب الفئة المطلوبة، كما تقوم برد باقي المبلغ المدفوع.

قيمة التذكر الجديدة للخط الثالث

وحددت وزارة النقل التعريفة الجديدة لمترو الأنفاق والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة مناطق وهي:-

التعريفة الأولى : عدد 9 محطات وسعرها خمسة جنيهات.

التعريفة الثانية: عدد 16 محطة وسعرها سبع جنيهات.

التعريفة الثالثة: ما يزيد عن 16 محطة وسعرها عشر جنيهات.

ويستمر سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة بنفس قيمتها وتبلغ 50 قرشا فقط لا غير.

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار سيتم تطبيقها على مستخدمي الخط الثالث، وأشارت إلى عدم المساس بسعر تذاكر الخط الأول (خط حلوان – المرج الجديدة) وكذلك الخط الثاني (شبرا – المنيب).

أسعار اشتراكات الطلبة وكبار السن

وأعلنت وزارة النقل أنه حرصا منها على البعد الاجتماعي فقد تم تثبيت أسعار اشتراكات الطلبة وكبار السن بدون أي زيادة تذكر.