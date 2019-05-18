عاجل| حريق كبير داخل النادي الأهلي فرع الجزيرة

قالت جريدة “الوطن” في نسختها الرياضية الإلكترونية منذ قليل إن حريقاً كبيراً أصاب النادي الأهلي فرع الجزيرة في المنطقة الخاصة بمدخل اللاعبين الخلفي والمنطقة الخصصة لركن السيارات المملوكة للاعبي كرة القدم بجوار منطقة الورش الخاصة.

وأضافت الجريدة أن الحريق طال بعض الأخشاب الخاصة بالورش القريبة لكن دون وقوع خسائر كبيرة، وقد فشل العمال المتواجدون بمقر النادي في السيطرة على الحريق واضطروا لاستدعاء قوات الحماية المدنية التي وصلت إلى النادي واستطاعت السيطرة على الحريق.