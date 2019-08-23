عاجل | خفض سعر الفائدة على حسابات دفاتر التوفير بنسبة 1 %

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عصام الصغير، أن هيئة البريد قررت خفض سعر الفائدة بواقع 1 % على جميع حسابات التوفير الداخلة ضمن الحسابات الخاصة بالبريد، والتي تسمح للعميل أن يسحب ويودع خلال العام، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠١٩، ويرجع ذلك إلى تخفيض سعري العائد والإقراض بناء على قرار البنك المركزي ويذكر أن الفائدة كانت 10.25 % وأصبحت 9.25 ٪.

مصر تشهد تحسنا اقتصاديا ملحوظا

أرجع الصغير قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1.5 % للحسابات المتغيرة وبنسبة 1 % للثابتة، إلى انخفاض معدلات التضخم التي تشهدها مصر والتحسن الملحوظ في الاقتصاد، ما أسهم في زيادة الاستثمارات في مصر ورجوع السياحة بنسبة كبيرة بشهادة العديد من الهيئات والمنظمات العالمية.

24 مليون عميل مع الهيئة القومية للبريد

وأوضح رئيس البريد أن الإيداعات الخاصة بحسابات التوفير بلغت ٢٢٠ مليار جنيه، كما أن عدد العملاء التابعين إلى دفتر التوفير 24 مليون عميل، وهذا الرقم يعكس مدى ثقة المواطنين في الهيئة القومية للبريد، ومدى نجاح منظومة البريد، وذلك لأنها تسير ضمن خطة تنفذها كل ثلاثة أشهر (ربع سنوية).

منظومة الهيئة القومية للبريد

تشهد منظومة الهيئة القومية للبريد تطويرا أول بأول فبلغ عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية 4000 مكتبا، يتعاملون ضمن نظام متكامل عال، وبأحدث الأجهزة والحلول مع المواطنين مما يجعل المواطنين يقبلون على مكاتب البريد، فيقومون بتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر، كما وفرت الهيئة الخدمات المميكنة للجماهير تسهيلا لهم.