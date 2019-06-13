عاجل : زيادة اسعار تذاكر المترو الخط الثالث بدءاً من السبت 15 يونيو 2019

اعلنت وزار النقل عن تحريك اسعار مترو الخط الثالث مع افتتاح محطات جديدة وذلك بدءاً من يوم السبت 15/6/2019 م مع تثبيت اسعار تذاكر الخطين الأول والثاني وعدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وجائت الاسعار الجديدة بتقسيم الخط الثالث الى ثلاث مناطق :

المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات .

المنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات

المنطقة الثالثة بعدد 35 محطة سعر التذكرة عشرة جنيهات .

ونوهت الوزارة الى استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة ب50 قرشا لكافة المناطق ، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب

وأنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98 % ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %، ) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب .