عاجل لأول مرة| الداخلية تبدأ تعميم الملصق الإلكتروني لجميع المركبات

بدأت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني على جميع السيارات على مستوى الجمهورية كافة، من خلال جميع الوحدات المرورية؛ إذ يتم لصق الملصق في مكان مخصص على زجاج السيارة الأمامي، ولا يستطيع أي شخص نزعه وعند المحاولة يتلف.

فائدة الملصق الإلكتروني

يحتوي الملصق الإلكتروني على بيانات عدة ، منها رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، إذ تتوافر بذلك جميع المعلومات بكل دقة وخلالها تستطيع أجهزة الداخلية المعنية حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، كما تستطيع بالملصق الإلكتروني تصنيف المركبات (سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة) وتحديد مسارها، وهل لها الحق في السير بمسارات محددة لها.

الداخلية توضح مزايا الملصق الإلكتروني

ويُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية ما يأتي:

وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً، تستطيع الداخلية من خلاله لتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص.

تطبيق قواعد المرور. تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية. التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية.

أهداف أخرى للملصق الإلكتروني

ويهدف الملصق الإلكتروني إلى بعض الأهداف الأخرى التي تخدم المواطن منها: التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق عن طريق سداد الرسوم المستحقة (المرور على الطرق- الانتظار.. وغيرها) ويكون ذلك بإرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم- مخالفة- رسوم) كما تتيح الرسالة الرصيد المتبقي وما تم خصمه من رسوم.

الملصق الإلكتروني

يساعد الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها والمخالفين للسرعة، والتعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية في تطبيق القانون والمساواة والسير في مسار هدفه تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.