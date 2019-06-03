عاجل| متابعة استطلاع هلال شوال عقب صلاة العشاء.. وهل يكون العيد الثلاثاء؟

أعلنت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، أنه يجرى بعد صلاة العشاء مباشرة متابعة استطلاع ظهور هلال شوال من عدمه طبقًا لمصادر للقناة، فهل يكون العيد الثلاثاء؟



الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

تعذر رؤية هلال شوال اليوم الإثنين

المفتي يقدم التهنئة للرئيس السيسي

ويذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أن بعد غد الأربعاء الخامس من مايو لعام 2019 هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وأن غدا هو المتمم لشهر رمضان المبارك.وقال مفتي الجمهورية، في بيان دار الإفتاء اليوم الاثنين، إنه تعذر ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الإثنين، بعد رصد اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجرية.وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير وباليمن والبركات.