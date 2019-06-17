عاجل: نص بيان النائب العام حول وفاة الدكتور محمد مرسي العياط

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام بيان رسمي منذ قليل حول ملابسات وفاة الدكتور محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر، وذلك عصر اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019 وقد كشف البيان الذى أصدره المستشار نبيل صادق ملابسات وتفاصيل وفاة الدكتور مرسي.

وجاء نص البيان كالتالي:

“إن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطار بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.

وأضاف النائب العام فى البيان:

“أثناء وجود المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيا عليه حيث تم نقله فوراً للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمه الله، قد أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي محمد مرسي وجد إنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسيه وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وحضر مرسي للمستشفى متوفياً في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساءً، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى”.

وقد أمر المستشار نبيل صادق النائب العام فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء مناظرة لجثة الدكتور محمد مرسي العياط، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة فى قاعة المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقوال المتواجدين معه فى القفص أثناء محاكمته.

وقد أمرت النيابة العامة ندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيداً لاستخراج تصريح بدفن المتوفي، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الملف الطبي لعلاج المتوفي.