عاجل.. ننشر اليكم تخصصات الطب المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية اعلنت القوات المسلحة رسميا 2022

أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة فريق اول محمد ذكي القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية خلال الساعات الاخيرة المواعيد الخاصة ببداية استقبال دفعة جديدة للكلية الحربية من المتخصصين، وذلك بالنسبة للذكور المصريين من حملة الدراسات العليا في مصر وخريجي الجامعات المصرية او الخاصة بشكل عام بناء على بعض التخصصات الطبية المطلوبة التي حددتها القوات المسلحة رسميا، ويتلهف عدد كبير من خريجي كلية الطب في هذا التوقيت في التعرف على التخصصات المطلوبة للقبول والالتحاق، واليكم من خلال هذه السطور تخصصات الطب المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية 2022 الدفعة الجديدة.

تخصصات الطب المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية 2022

اعلن مدير الكلية الحربية رسميا عن التخصصات المطلوبة لكي يتم العمل في هيئة التدريس بالكليات الطبية التابعة للقوات المسلحة المصرية، فقد تم تحديد شروط الحصول على دبلومة الدراسات العليا او الدكتوراه او درجة الماجيستير، حيث جاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي.

التشريح والأجنة /الأنسجة (الهستولوجى) / وظائف الأعضاء(الفسيولوجى) / الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية / الطفيليات الطبية / الكائنات الدقيقة والمناعة / علم الأمراض/ الأدوية الطبية / الصحة العامة وطب المجتمع /الطب الشرعى ”

موعد التقديم في الكلية الحربية التخصصات الطبية 2022

وقد أشار مدير الكلية الحربية عن تفاصيل التقديم للالتحاق بالكلية الحربية 2022 بناء على التخصصات المطلوبة والتي تم الاعلان عنها رسميا، حيث أكد أن عملية تسجيل البيانات من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة يبدأ من يومي الثلاثاء الموافق الاول من شهر فبراير، على أن يتم تحديد موعد لاجراء التقديم في الكاس الحربية رسميا في الموعد المحدد، حيث تبدأ عملية التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير والتي تستمر حتى يوم الأثنين الموافق 14 من الشهر نفسه، ليتم القبول للذكور بناءً على الضوابط والشروط اللازمة.