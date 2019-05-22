عاجل : وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات أولى ثانوي غدًا فقط إلي هذا الموعد بسبب الطقس

بسبب موجة الطقس الحار المتوقع إن تشهدها مصر غدا الخميس قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 وتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقدهم غدا الخميس، علي أن تعقد الامتحانات المؤجلة يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

ففي بيان رسمي صدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت من خلاله الوزارة حرصها الشديد علي مصلحة أبنائها الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، لذلك تقرر تأجيل الاختبارات المذكورة والمقرر أحراؤها غدا الخميس ليوم السبت، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.

وقد أكدت وزارة التعليم في بيانها إن تأجيل اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي غدا فقط فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

وستأجل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر عقدها غدًا الخميس غداً فقط إلي يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقًا.