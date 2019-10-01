عاجل: وزارة التموين تُعلن قبول تظلمات مليون و800 ألف مواطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم قبول تظلمات ما يقرب من مليون و 800 ألف مواطن من الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقاً لمؤشرات العدالة الاجتماعية وأن الوزارة قد أعادت من ثبت أحقيته فى الحصول على الدعم بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.







كما أكدت الوزارة على استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين وأكد الوزارة فى بيان رسمي لها اليوم على أنه منذ فبراير الماضى وحتى اليوم تم إعادة مليون و 800 ألف مواطن على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية وأضافت بأنه يتم تلقى التظلمات من المواطنين الذين يرون أنهم يستحقون الدعم من خلال مكاتب البريد فى مختلف المحافظات.

كما أكدت الوزارة على أن صرف الخبز مستمر لجميع المواطنين سواء من تم استبعادهم أو لم يتم استبعادهم وأن الاستبعاد من منظومة الدعم يشمل السلع التموينية فقط، وأن الجميع يصرف الخبز لحين فحص التظلمات وعودتهم لصرف السلع التموينية فى حالة استحقاقهم للدعم.







وكانت وزارة التموين قد أعلنت على التظلمات قد أصبحت فى مكاتب التموين ولابد أن يكون التظلم مصحوب بالمستندات الدالة على استحقاقه لصرف الدعم حيث يقدم أصحاب استهلاك الكهرباء بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكة الشهري، واحضار ايصالات الكهرباء التى تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة من البطاقة التمونية المراد تفعيلها.

أما بالنسبة لأصحاب التظلمات المرتبات الحكومية العالية أو معاشات عالية، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

وبخصوص لتظلمات امتلاك سيارة أو أكثر، فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه “امتلاك سيارة” لا يملك سيارة من عدمه، وتحديد نوع موديل السيارة.

أما عن تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية، فيتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.