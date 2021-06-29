عاجل : وفاة أنسي ساويرس رجل الأعمال الشهير ووالد الأخوة ساويرس

رحل منذ قليل الملياردير المصري الشهير أنسي ساويرس، والد كل من نجيب وناصف وسميح ساويرس عن 91 عام، ولد أنسي بصعيد مصر عام 1930، وعمل منذ بداية نشاطه في مجال المقاولات بالرغم من تخرجه من كلية الزراعة بجامعة القاهرة ورغبة والده الذي كان يعمل محاميا في أن يدير أملاكه التي اشتراها من مدخراته.

وفاة أنسي ساويرس

كانت البداية الحقيقية لأنسي ساويرس في عالم المال والأعمال بعد أن قامت ثورة يوليو بتأميم أملاكهم، ليعيد ساويرس بناء أمبراطوريته الاقتصادية من الصفر، ويحكي الفقيد في فيلمه التسجيلي الذي تحدث فيها عن سيرته الذاتية، أن نقطة التحول لشركة المقاولات التي أسسها كانت عندما أسند له مشروع أبار إرتوازية في 18 منطقة.

وبالرغم من تأميم شركة المقاولات الخاصة به والتي كان يطلق عليها “أنسي ولمعي” وإضراره إلى السفر إلى ليبيا في منتصف الستينات، إلا أنه عاد إلى مصر مع بداية السبعينات ليؤسس شركته “أوراسكوم للمقاولات”.

تشييع الجثمان والدفن بالجونة

هذا وقد صرح بعض المقربين من الأسرة أن تشييع الجثمان والدفن سيكون بمقابر العائلة بمنطقة الجونة بالغردقة، وأنه لن يقيم عزاء نظرا للظروف الصحية الحالية.