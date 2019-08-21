عاجل.. وفاة الأميرة دينا عبد الحميد تعرف على السيرة الذاتية لها

توفيت الأميرة دينا عبد الحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم الأربعاء في عمان، وذلك حسبما نشرت «عمون» وكالة الأنباء الأردنية خبر الوفاة، عن عمر يناهز الـ89 عاما، وهي ملكة الأردن السابقة لسنوات تتراوح ما بين 1955- 1957، وهي أميرة مولودة في القاهرة عام 1929.

الديوان الملكي ينعى الأميرة دينا عبد الحميد

ونعى الديوان الملكي الهاشمي، الأميرة دينا عبد الحميد، اليوم الأربعاء؛ إذ يضرع لله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والغفران، وهو يرفع صادق التعازي والمواساة لصاحب السمو الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، -حفظه الله- وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين.

تشييع جثمان الأميرة دينا عبد الحميد

وتم تشييع جثمان الأميرة دينا عبد الحميد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحرس الملكي، بعد أن انتقلت لمثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

يذكر أن الأميرة دينا تزوجت بعد طلاقها من الملك حسين من مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية يعرف باسم صلاح التعمري.

زوجات الملك حسين

كما أن الملك حسين تزوج أربع مرات ، وزوجاته على الترتيب: