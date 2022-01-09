عاجل| وفاة الاعلامي وائل الابراشي بعد صراع مع فيروس كورونا

انتهي اليوم الأحد الموافق 9 يناير من عام 2022م بخبر محزن في مصرنا العزيزة، إلا وهو خبر وفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشي بعد صراع ومعاناة مع فيروس كورونا المستجد.

وفاة الإعلامي الكبير وائل الابراشى

وفاة الاعلامي وائل الابراشي جاءت بعد صراع دام لمدة طويلة تجاوزت العام مع فيروس كورونا، وقد ظهرت علي الفقيد علامات إيجابية وتحسن الحالة الصحية في الأيام القليلة الماضية، ولكنها لم تدم طويلًا ليرحل عنا الإعلامي الكبير وائل الابراشى عن عمر يناهز 58 عامًا.

وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشى بعد معاناته مع فيروس كورونا

كان قد أصيب الإعلامي الراحل وائل الابراشي بفيروس كورونا في نهاية العام الماضي (نهاية 2019م)، واستمر في صراع مع المرض لمدة تجاوزت العام تقريبًا بين تقلبات في التحسن والتدهور في الحالة الصحية.

لكن في النهاية تدهورت الامور الصحية للفقيد حتى رحل عن سماء الشاشة المصرية نجم طالما تألق في سمائها، واشتهر بمناقشة الموضوعات الشائكة، ونسأل المولى عز وجل أن يغفر له.

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