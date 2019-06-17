عاجل| وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة في قضية التخابر

أعلن التليفزيون المصري عن وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد مرسي العياط بعد محاكمته في قضية التخابر، وكان قد طلب “محمد مرسي” الكلمة من القاضي وتحدث في القضية وبعد الانتهاء من الجلسة أُصيب بنوبة الاغماء وتوُفي على إثرها وتم نقل الجسمان إلى المستشفى لحين الانتهاء من اجراءات الدفن.
محكمة جنايات القاهرة
استكملت محكمة جنايات القاهرة الجلسة المنعقدة بمجمع محاكم طره والاستماع إلى الدفاع في قضية التخابر ويتم محاكمة 21 قيادي من جماعة الاخوان المسلمين بالإضافة للرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله من قبل الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.
موعد دفن الرئيس محمد مرسي
بعد أن تم التأكد من وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط تم نقله إلى المستشفى لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة للدفن ولم يتم تحديد موعد الدفن وتناولت وسائل الاعلام خبر الوفاة المفاجئ حيث أنه لم يكن في حالة صحية سيئة ولكن نوبة الاغماء التي يعاني منها طالت اليوم بعد المحاكمة وسماع أقواله بشكل طبيعي ليكون هذا التاريخ هو تاريخ وفاة “محمد مرسي العياط” وهو الاثنين 17/6/2019.
النيابة المصرية
النيابة المصرية تتوجه برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي للتأكد من حالة الوفاة والتأكد من سبب الوفاة بعد أصابته بحالة الإغماء.
التعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون…
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
ذهبت النجاسه وسوف تائتي نجاسه اخرى وهكذا هو حال العرب الانجاس لعئن الله عليكم اجمعين الاخوان المسلمين يستمدون قوتهم من اليهود وامريكا تدعمهم بالخفاد نفذت بهم خطه واهملتهم بعد ما اكملت المخطط وصارو الان في السجن كل فئران
الله برحمك يا رئيش محمد مرسى
البلد والناس كلها بجد ارتاحتوا منه ربنا هيحاسبوا على كل الى عمله ف الناس والبلد
انت على مين لو على الرئيس محمد مرسى اعرف انك كافر وحيوان 😡😡وحقير
إن لله وإن إليه راجعون
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه
اللهم امين
البلد نضفة من الوساخة
ألف مبروك للمصريين وعقبال الشبكة بتعتة أجمعين وألف مبروك للمصريين
حيوانات الله يلعنكم تشمتو في الميتين
الله يرحمه
يارب ارحمه برحمتك التى لا مثيل لها كل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولنا وهو على كل شيء قدير
البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
البقاء لله وحده
النتيجة ظهرت
كانت حلته الصحيه. حلوه صح. انا نفسي اعرف انتوا ليه مش بتكتبوا الواقع وبتكذبوا علي الناس
الله يرحمه
الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنه يارب العالمين