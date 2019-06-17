عاجل| وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة في قضية التخابر

أعلن التليفزيون المصري عن وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد مرسي العياط بعد محاكمته في قضية التخابر، وكان قد طلب “محمد مرسي” الكلمة من القاضي وتحدث في القضية وبعد الانتهاء من الجلسة أُصيب بنوبة الاغماء وتوُفي على إثرها وتم نقل الجسمان إلى المستشفى لحين الانتهاء من اجراءات الدفن.

محكمة جنايات القاهرة

استكملت محكمة جنايات القاهرة الجلسة المنعقدة بمجمع محاكم طره والاستماع إلى الدفاع في قضية التخابر ويتم محاكمة 21 قيادي من جماعة الاخوان المسلمين بالإضافة للرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله من قبل الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

موعد دفن الرئيس محمد مرسي

بعد أن تم التأكد من وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط تم نقله إلى المستشفى لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة للدفن ولم يتم تحديد موعد الدفن وتناولت وسائل الاعلام خبر الوفاة المفاجئ حيث أنه لم يكن في حالة صحية سيئة ولكن نوبة الاغماء التي يعاني منها طالت اليوم بعد المحاكمة وسماع أقواله بشكل طبيعي ليكون هذا التاريخ هو تاريخ وفاة “محمد مرسي العياط” وهو الاثنين 17/6/2019.

النيابة المصرية

النيابة المصرية تتوجه برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي للتأكد من حالة الوفاة والتأكد من سبب الوفاة بعد أصابته بحالة الإغماء.